WRC 9, il primo trailer e le prime immagini ci portano in Nuova Zelanda

Il primo trailer e le prime immagini di WRC 9 ci portano in Nuova Zelanda, uno degli scenari più belli e più apprezzati della storia del Campionato di rally ufficiale del FIA World Rally Championship. Quello di oggi è il primo video di gameplay del gioco KT Racing.

Questo video gameplay fornisce un assaggio di tutto il lavoro che KT Racing ha fatto nel ricreare il Rally di Nuova Zelanda, che farà il suo grande ritorno nel calendario del FIA World Rally Championship dopo sette anni di assenza. Sarà uno dei tre nuovi rally che debutteranno la prossima stagione, insieme al Safari Rally del Kenya e al Rally di Giappone.

In questo rally i giocatori affronteranno una sfida impegnativa tra frastagliate coste, terre selvagge e tanto altro nei dintorni di Auckland, nel cuore dell'Isola del Nord.

"Le strade della Nuova Zelanda sono tra le più belle e più apprezzate della storia del Campionato." Dichiara Benoît Gomes, Lead Level Designer di KT Racing. "Famoso per le sue rapide curve in successione e per il ritmo sostenuto che impone, oltre ai paesaggi mozzafiato, il Rally di Nuova Zelanda offre davvero un'esperienza particolare. Un lungo lavoro di preparazione ci ha permesso di replicare, il più meticolosamente possibile, la lussureggiante vegetazione, le particolari illuminazioni e le uniche viste sull'oceano del posto, così come ovviamente la topografia e la superficie delle strade, per lo più composte da ghiaia. Siamo convinti che i giocatori apprezzeranno prender parte a questa sfida quasi quanto noi abbiamo amato crearla in WRC 9."

Il gioco uscirà a settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, poi, in un secondo momento, sarà anche disponibile per PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch.