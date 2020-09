Xbox One settembre 2020, i giochi migliori del mese

Mafia: Definitive Edition, Crysis Remastered, Marvel's Avengers, PES 2021 e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sono i migliori giochi in arrivo a settembre su Xbox One.

Ancora in attesa di sapere quando Xbox Series X farà il proprio esordio nei negozi e a che prezzo, i possessori di Xbox One avranno senz'altro tanti giochi con cui divertirsi a settembre 2020. Dal promettente remake Mafia: Definitive Edition a Crysis Remastered, passando per Marvel's Avengers, PES 2021 Season Update e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, il materiale non mancherà di certo.

Marvel's Avengers In uscita il 4 settembre Marvel's Avengers fa finalmente il proprio debutto, proponendo un'esperienza che i fan della Casa delle Idee non potranno assolutamente perdersi. Parliamo infatti del primo tie-in tripla A dedicato agli eroi più potenti della Terra, sviluppato da Crystal Dynamics con la collaborazione di Eidos Montreal: due team pieni di talento e di capacità, alle prese con un progetto di ampio respiro che ci terrà compagnia per molto tempo. Sì, perché il gioco è un curioso mix fra brawler e shooter giocabile da soli o in cooperativa, in cui l'azione la fa da padrone e i vari Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Vedova Nera e Miss Marvel affrontano insieme la minaccia rappresentata dall'AIM e dai tanti villain che collaborano con l'organizzazione criminale allo scopo di controllare il mondo dopo lo scioglimento degli Avengers.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning In uscita l'8 settembre Il celebre action RPG nato dalla collaborazione fra lo scrittore R.A. Salvatore, il disegnatore Todd McFarlane e il game designer Ken Rolston, pubblicato originariamente nel 2012, torna con la remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Un'edizione rinnovata non solo nella grafica, ma anche nel gameplay: gli sviluppatori ne hanno smussato gli spigoli e reso i combattimenti più coinvolgenti. Si para dunque di fronte ai nostri occhi la possibilità di esplorare nuovamente il regno open world di Amalur, con le sue città e le sue regioni, cercando di porre fine alla guerra sanguinosa che lo sta consumando. Al comando del primo guerriero tornato dalla morte, il nostro compito sarà quello di affrontare i mostri che hanno invaso il mondo e scegliere il nostro destino... letteralmente!

Crysis Remastered In uscita il 15 settembre Il leggendario sparatutto del 2007 torna a settembre con una remaster che punta a valorizzarne ulteriormente la grafica, ancora oggi utilizzata come benchmark su PC. Crysis Remastered non si ferma infatti all'alta risoluzione, ma introduce anche un'effettistica avanzata, resa possibile unicamente dal CryEngine: riflessi in ray tracing, un nuovo sistema di illuminazione, texture a 8K e altro ancora! Potremo insomma goderci l'impatto visivo rinnovato di un titolo che sul fronte del gameplay è ancora piuttosto attuale, e che ci mette al comando di un soldato avvolto in una potente nanosuit, mandato insieme ai suoi compagni su di un'isola controllata dalle truppe nordcoreane che però nasconde un terribile segreto. Utilizzando un ampio arsenale di armi, dovremo eliminare le minacce e scoprire la verità sulla natura della nostra missione.