Xbox Series S, gameplay a 1440p con DOOM Eternal, Gears 5, Forza Horizon 4 e Yakuza

Xbox Series S sembra gestire la risoluzione 1440p molto bene, come dimostra il video di gameplay catturato da GameSpot, che prende in esame sei differenti giochi in azione sulla console next-gen economica di Microsoft.

Si parte con DOOM Eternal, un gioiello di ottimizzazione tecnica che infatti gira a 60 fps su Xbox Series S senza mai un'incertezza, mentre affrontiamo orde di mostruosi demoni danzando per tutto lo scenario.

Segue Final Fantasy XV, che non vanta chiaramente lo stesso livello di rifinitura, mentre Yakuza: Like a Dragon mantiene i 30 fps in maniera molto stabile durante esplorazione e combattimenti.

Gears 5 si conferma uno spettacolo con i suoi 60 frame al secondo fissi durante la campagna in single player, mentre The Outer Worlds sembra fare un po' di fatica per reggere la metà dei fotogrammi.

Il video si chiude con Forza Horizon 4, che da solo vale il prezzo del biglietto: anche qui 60 fps incrollabili a 1440p, dunque prestazioni superiori a Xbox One X per una console che di listino costa appena 299,99 euro.