The Last of Us 2 su Amazon in offerta: il prezzo è davvero ottimo

The Last of Us 2 è disponibile su Amazon in offerta a un ottimo prezzo: 39,99 euro, probabilmente la cifra più bassa finora per il capolavoro firmato Naughty Dog.

Retrocompatibile con PS5, The Last of Us 2 si pone senza dubbio come una delle migliori esclusive PlayStation di sempre, se non la migliore in assoluto.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi dell'originale The Last of Us, il gioco riprende la storia di Ellie e Joel: i due sembrano aver trovato un po' di tranquillità a Jackson, nel Wyoming, ma la cosa è destinata a finire.

Sullo sfondo di un mondo post-apocalittico mai così pericoloso e brutale, dovremo vestire i panni della ragazza in una storia di rancore e vendetta, caratterizzata da un grado di violenza inedito.

Per ulteriori dettagli, ecco la nostra recensione di The Last of Us 2 e in calce la video recensione.