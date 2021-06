Abandoned: Blue Box spiega il significato del nome, il colore non centra nulla

Mancano tre giorni all'arrivo della presentazione (con app) di Abandoned, il gioco di BLUE BOX Game Studios. L'opera e il relativo team sono alquanto misteriosi e in questi giorni i giocatori si stanno divertendo (od ossessionando, dipende) a scoprire esattamente cosa si celi dietro ad essi. Ora, perlomeno, un mistero è stato svelato: il team ha spiegato il significato del nome dello studio; il colore non centra nulla.

Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, BLUE non è "blu", ma Best Level User Experience, che può essere tradotto in Esperienza utente di massimo livello. BLUE BOX Game Studios spiega il concetto come "interazioni di gameplay uniche con un'esperienza utente impareggiabile". Non che questo ci dia un qualche tipo di indizio su cosa sia Abandoned o su cosa stia realmente accadendo.

Per ora, abbiamo anche scoperto che Blue box afferma che "la community PC sarà felice", il che ci porta a pensare che il gioco non sia esattamente esclusiva PS5 totale: più credibile che sia un'esclusiva temporale o un'esclusiva console (ovvero in arrivo su PC ma non su Xbox e Switch). Per ora questo è quanto è stato riportato dall'account degli sviluppatori.

Il mistero si infittisce e speriamo vivamente che non si riveli tutto una grande burla: i fan non prenderebbero bene la questione se Abandoned fosse un gioco "qualsiasi". Inoltre, Konami ha condiviso un teaser dello shop che fa pensare a Silent Hill.