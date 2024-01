Acer annuncia i nuovi monitor Predator Mini-LED e OLED, tra cui lo Z57 ultrawide da 57 pollici

In anticipo rispetto all'inizio del CES 2024, Acer ha svelato la nuova linea di monitor da gaming Acer Predator Mini-LED e OLED in arrivo sul mercato, tra cui spicca in particolare il modello ultrawide Z57 per via della sua impressionante diagonale da 57 pollici e una serie di caratteristiche all'avanguardia.

Partendo proprio da questo modello, il Predator Z57 monta un pannello ultrawide da 57 pollici con risoluzione Dual UHD da 7680 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo schermo ha una curvatura di 1000R e formato 32:9.

Il display è un Mini-LED che può vantare 2.304 zone di illuminazione, HDR 1000, 1000 nits di luminosità e copre il 98% della gamma cromatica DCI-P3. Tutte caratteristiche che lo rendono ottimo in vari ambiti, non solo quello del gaming. Tra l'altro, il monitor supporta la visualizzazione simultanea di contenuti da più fonti differenti grazie alla modalità picture-in-picture e lo split-screen side-by-side.

Il Predator Z57 inoltre è dotato di due altoparlanti da 10w e un supporto regolabile per personalizzare inclinazione, rotazione e altezza del display. Lato connettività troviamo due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.3 e switch KVM.

Il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2024 a un prezzo di 2.499 dollari negli Stati Uniti e di 2.399 euro in Europa.