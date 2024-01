EA Sports FC 24 è il gioco più venduto a dicembre nel Regno Unito

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in UK nel mese scorso, sia per quanto riguarda il formato fisico che digitale, conteggiati insieme:

La simulazione calcistica di Electronic Arts sembra non aver risentito affatto del cambio di nome e della perdita della licenza ufficiale FIFA, considerando che continua a macinare numeri impressionanti in tutte Europa, con in particolare performance al top nel Regno Unito, appunto.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è in seconda posizione

Call of Duty: Modern Warfare III si conferma un altro enorme successo

In seconda posizione persiste dunque Call of Duty: Modern Warfare 3, altro peso massimo che rappresenta un classico delle top ten britanniche e non solo, come abbiamo visto anche per quanto riguarda i giochi più giocati su PlayStation in tutta Europa, con il titolo Activision presente un po' ovunque.

In terza posizione il vero outsider del 2023 che è diventato vincitore del mercato: Hogwarts Legacy, il gioco basato sulla licenza ufficiale del Wizarding World che continua a vendere in maniera notevole su tutte le piattaforme.

In quarta posizione c'è poi l'altra uscita di grosso calibro di questi mesi, ovvero Super Mario Bros. Wonder, che si conferma uno dei best seller in assoluto e in grado di chiudere il 2023 di Nintendo Switch su una nota particolarmente alta.