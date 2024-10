Il notebook Acer Predator Helios Neo con RTX 4070 è in forte sconto con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon rappresentano un'ottima occasione per acquistare prodotti dedicati al gaming a prezzi vantaggiosi. Ad esempio, il notebook Acer Predator Helios Neo da 18" con RTX 4070 e i9-1400HX al momento viene proposto con uno sconto di quasi il 24%. Se siete interessati al prodotto, potrete trovarlo a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon è di 2.689 euro, mentre quello in promozione con le offerte in corso riservate agli abbonati a Prime è di 2.045,75 euro, con un risparmio di circa 640 euro sul totale.