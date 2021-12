Aeterna Noctis: nuovo aggiornamento per il metroidvania annunciato, ecco le novità

Lo sviluppatore ed editore Aeternum Game Studios ha annunciato che il suo Metroidvania 2D, Aeterna Noctis, riceverà un grande aggiornamento che mira a rendere il gioco più accessibile per i giocatori meno esperti, aggiungendo anche una manciata di miglioramenti alla quality of life e alcune correzioni di bug.

In particolare, il team spagnolo ha aggiunto una nuova modalità di gioco soprannominata Aeterna, che è meno impegnativa e presenta un livello di difficoltà del combattimento leggermente più basso rispetto alla modalità standard. La modalità Aeterna enfatizza il lato più esplorativo del gioco, e alcuni livelli sono stati retroattivamente ridisegnati per rendere l'esperienza più fluida per i nuovi arrivati.

Inoltre, gli HP dei boss sono stati leggermente ridotti, e i giocatori avranno ora la possibilità di passare da una modalità di difficoltà all'altra all'istante. Infine, il nuovo aggiornamento porterà anche una manciata di correzioni di bug, aggiungendo alcuni nuovi troni alla mappa, caratteristica molto richiesta dalla comunità di Aeterna Noctis.

Una sezione platform di Aeterna Noctis

Nella nostra recensione di Aeterna Noctis vi abbiamo spiegato che: "Aeterna Noctis darà soddisfazioni di platforming hardcore a tanti fan dei metroidvania più d'istinto, meno a chi cerca una certa dovizia di combat system ben amalgamato al resto. L'offerta ludica del gioco spagnolo c'è, va saputa cogliere ma c'è, così come la sua ambientazione, per quanto non brillante, trasmette passione e voglia di dire qualcosa. Diciamo che c'è tanto margine per migliorare in un eventuale seguito, in cui saper dosare molto meglio la presentazione statica di menù e mappe, nonché il senso di progressione, di avanzamento e di direzione, talvolta confusionaria e non troppo leggibile. Ci auguriamo che questo voto sia di buon augurio per premiare quanto fatto e spingere il team a proporre un secondo capitolo più ricco dell'esperienza che gli sviluppatori avranno fatto nel produrre un metroidvania che piacerà ai fan, ma non fa nulla per avvicinarne altri."