Windows 11, aggiornamento 22H2 Sun Valley disponibile a maggio 2022

Windows 11 riceverà l'aggiornamento 22H2, nome in codice Sun Valley, a maggio 2022. A quanto pare l'update andrà a introdurre funzionalità e miglioramenti che gli sviluppatori non hanno fatto in tempo a inserire al lancio.

Disponibile da ottobre, Windows 11 offre un'esperienza ottimizzata sotto diversi aspetti, ma al contempo soffre di inevitabili problemi di gioventù che Microsoft è però determinata a sistemare in tempi brevi.

Fra le novità dell'aggiornamento ci saranno dei miglioramenti al menu Start e il supporto per widget delle terze parti, nonché un dark mode esteso all'intero sistema operativo. L'obiettivo è insomma migliorare il look & feel di Windows 11.

Se possedete Windows 10 e non avete ancora ricevuto l'update al nuovo sistema operativo, ci potrebbe volere ancora qualche mese: sono queste le tempistiche del rollout su tutti i dispositivi che corrispondono ai requisiti minimi richiesti.

Al di là dell'aggiornamento 22H2, a quanto pare nel 2022 Microsoft si dedicherà in particolare alla versione ARM di Windows, con la distribuzione di un kit di sviluppo equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3.