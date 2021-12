Monster Hunter Rise per PC: trailer in 4K presenta il set di Kamura

La data di uscita di Monster Hunter Rise per PC si avvicina sempre di più e Capcom per ingannare l'attesa sta pubblicando alcuni video in 4K tratti proprio da questa versione. In particolare nelle ultime ore ha condiviso un filmato del set armatura di Kamura.

L'armatura di Kamura è fondamentalmente il primo set disponibile nel gioco e quello rappresentativo di Monster Hunter Rise. Ricorda una divisa da ninja, il che calza a pennello con l'ambientazione di questo particolare capitolo della serie. Il filmato, che potrete visualizzare qui sopra, mostra i muscoli della versione PC con alcune inquadrature ravvicinate del set in questione.

Nei giorni scorsi Capcom ha pubblicato altri video simili della versione PC di Monster Hunter Rise che ci offrono un assaggio dei dettagliati modelli poligonali del Magnamalo, del Rathalos e del Tigrex, che potrete ammirare qui sotto.

La versione PC di Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2022 su Steam. Questa versione vanterà la risoluzione 4K, framerate elevato, texture in alta definizione, supporto completo a mouse, tastiera, monitor ultrawide e una chat vocale interna. Inoltre, tutti i contenuti degli update post-lancio della versione Switch saranno disponibili già al day one.