Monster Hunter Rise, su PC gli stessi contenuti di Nintendo Switch

Monster Hunter Rise per PC includerà gli stessi contenuti della versione Nintendo Switch, per la precisione quelli dell'aggiornamento 3.6.1 per la console ibrida giapponese: lo ha annunciato Capcom con un post su Twitter.

A pochi giorni dell'ufficializzazione della collaborazione con Sonic per Monster Hunter Rise, la casa di Osaka ha dunque voluto tranquillizzare gli utenti in attesa del debutto del gioco sulla piattaforma Windows, che sarà appunto aggiornata agli ultimi contenuti.

Come già riportato, Monster Hunter Rise per PC non includerà cross-play né cross-save con la versione Switch, ma al di là di tali mancanze le due edizioni verranno supportate in maniera parallela a partire dal mese di febbraio 2022.

Chiaramente chi giocherà Monster Hunter Rise su PC potrà godere di feature non disponibili su Nintendo Switch, come la risoluzione fino a 4K, un frame rate sostanzialmente superiore, la chat vocale, i controlli via mouse e tastiera e così via.

Tutti aspetti che abbiamo potuto apprezzare in prima persona nel nostro provato di Monster Hunter Rise su PC. L'uscita del gioco su Steam è fissata al 12 gennaio 2022.