Monster Hunter Rise, lo abbiamo provato su PC!

Monster Hunter Rise ha venduto tantissimo su Switch. E, per carità, la cosa era praticamente scontata se si prendono in considerazione il successo della saga, il suo legame con le console Nintendo e l'esplosione di notorietà avvenuta anche in occidente negli ultimi anni, principalmente grazie a Monster Hunter World e alla sua espansione Iceborne. Per quanto il lavoro di Ichinose e compagnia bella sia un mezzo miracolo tecnico sulla console ibrida di Nintendo, la sua esclusività ne ha comunque limitato la possibile diffusione, portando una grossa fetta della fanbase dei predecessori a battere nervosamente i piedi in attesa di una conversione di qualche tipo.

La demo da noi provata purtroppo era quella classica: una battaglia a scelta contro Mizutsune, Great Izuchi o Magnamalo (con quest'ultimo sempre in grado di eliminarvi con una singola botta in allegria) nella prima mappa del gioco, eppure è riuscita comunque a trasmetterci un'esaltazione rara grazie al comparto tecnico migliorato. Anche perché il lavoro fatto non sembra limitarsi alla fluidità generale, ma va a toccare vari aspetti della grafica, mantenendo all'apparenza la stessa impressionante ottimizzazione legata al RE Engine (che ha ormai dimostrato ampiamente di essere uno dei motori grafici più flessibili e scalabili in circolazione).

Comparto tecnico: un engine da veri cacciatori

Se si parte dall'ottimizzazione della versione PC, le notizie sono già ottime. Per carità, abbiamo testato la demo su una configurazione di fascia alta - un i7 3.80 Ghz con una Geforce 3070 - ma non abbiamo mai avuto il benché minimo singhiozzo tecnico, anche con ogni settaggio al massimo. D'altronde il motore di gioco ha già dimostrato di adattarsi perfettamente alla piattaforma e risulta ormai impossibile dubitare della sua validità.

Persino le opzioni di personalizzazione grafica non sono male, pur non addentrandosi in reami eccessivamente oscuri. Oltre allo sblocco del frame rate, sono infatti disponibili opzioni per attivare le texture in alta risoluzione - che migliorano in modo significativo l'impatto visivo del gioco - settare la qualità del filtro texture, eliminare la sfocatura sulla distanza e persino levare la riduzione del carico di lavoro derivante dai modelli tridimensionali "nascosti" quando superano una certa distanza. Ne deriva un look generale molto più dettagliato e pulito, con visibilità praticamente perfetta nonostante dal punto di vista del dettaglio poligonale non sembri esserci stato alcun cambiamento.

L'unico problema? Per il momento nel gioco non sembra previsto il cross play con gli utenti Switch, né alcuna opzione cross save. Ce lo aspettavamo, dato che è stato così anche in passato con Capcom, ma per chi ha spolpato il gioco sulla console Nintendo dover recuperare tutti i contenuti per poter giocare Sunbreak a un frame rate superiore potrebbe risultare difficile, senza contare che - pur comprendendo le differenze sensibili derivanti dal frame rate migliorato - un'opzione cross play calcolata degnamente a nostro parere non rovinerebbe certo il titolo. Vedremo se per la data d'uscita Capcom deciderà di fare qualcosa in quest'ambito. La speranza è l'ultima a morire.