MSI Optix MAG274QRF-QD, la recensione

Caratteristiche

L'MSI Optix MAG274QRF-QD poggia, come altri schermi piatti della compagnia, su una base quadrata che ricorda per certi versi un bombardiere stealth, con due creste laterali e una forma trapezoidale. Da qui parte un robusto sostegno, con un foro per i cavi nel centro, che ci porta al meccanismo ergonomico a cui è agganciato i pannello che può essere sollevato di 10 centimetri, orientato di 75 gradi in orizzontale e regolato da -5 a +20 gradi sull'asse verticale. Inoltre può anche essere ruotato fino a essere perpendicolare con la base, con una modalità verticale utile per sparatutto di vecchia data e determinate applicazioni. Vanta insomma una dotazione ergonomica completa che fa il paio con un peso contenuto che supera di poco i 6KG per il monitor completo.

Quasi tutto in plastica ruvida, sul retro presenta alcuni elementi classici della serie, a partire dalla classica pennellata curva e inclinata, fatta di fregi fantascientifici in plastica liscia, che attraversa la parte alta dell'involucro ed è sormontata da una striscia di LED RGB Mystic Light. Ma c'è un'altra scanalatura che si ricollega al fregio principale e crea una sorta di V irregolare. Inoltre i due segmenti laterali del retro hanno un effetto spazzolato che si aggiunge ai vari dettagli di un monitor che anche nel design guarda al segmento premium. Non a caso costa più di 500 euro che si riflettono però anche sulla connettività che include una DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0b, una USB Type-B, tutte con i relativi cavi inclusi, oltre a una USB Type-C, due porte USB standard e un jack audio.

Per accedere al menù c'è il classico stick, più lungo e morbido del solito ma per questo un po' più difficile da domare, che permette di navigare tra le opzioni del monitor MSI, come tutti i recenti modelli ricco di preset, parametri e modalità piuttosto utili per il gaming come la Night Vision, effettivamente capace di rendere più visibili oggetti e nemici, e una valida modalità LMB. Inoltre troviamo tre impostazioni per la velocità di risposta dei cristalli e, a parte, un tasto d'accensione separato e apprezzato che include anche un LED. Non manca nulla, insomma, anche se le due porte HDMI 2.0b limitano il refresh a 144Hz, costringendo a passare dalla DisplayPort per sfruttare a fondo lo schermo.