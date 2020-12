Retrospettiva 2017, Nintendo ritornò e vinse grazie a Switch

Il 2020 giunge al termine e il 2021 inizia. Sarà un anno migliore per noi videogiocatori? Ovviamente non conosciamo la risposta. Possiamo però rispondere a un'altra domanda: come sono stati gli ultimi dieci anni? Quali grandi eventi hanno contraddistinto il mondo dei videogiochi? Con questo articolo vogliamo realizzare una retrospettiva dell'anno 2017 , scoprendone i lati positivi e quelli negativi.

La vera mossa vincente, però, fu l' arrivo di Xbox Game Pass , ad oggi il miglior e più conveniente servizio in abbonamento in ambito videoludico. Pur vero che l'espansione del servizio avvenne realmente solo nel 2018, è impossibile non considerare il 2017 l'anno della "ripresa" di Xbox.

La console di Sony, infatti, era leggermente più potente della diretta concorrente. La differenza portava in realtà a differenze prestazionali minime, spesso impercettibili per un pubblico casual, ma fu uno dei dettagli che aiutò PS4 a ottenere fin da subito un largo consenso (senza dimenticare ovviamente il "caos" dell'always online inizialmente previsto dalla compagnia di Redmond). Con Xbox One X, però, Microsoft riottenere la corona in ambito hardware console .

Xbox One X era un serio passo in avanti rispetto al modello precedente e disponeva di una potenza superiore rispetto a PS4 Pro , in circolazione da circa un anno. Con queste mossa Microsoft voleva riguadagnare il terreno perso a inizio generazione proprio a causa della differenza di potenza tra PS4 e Xbox One.

Il 7 novembre 2017 Microsoft rilasciò Xbox One X , la console più potente al mondo (in quel momento, ovvio). La nuova macchina da gioco arrivò circa un anno dopo il rilascio di Xbox One S, considerabile poco più di una versione slim di Xbox One base.

Sony e gli addii

In casa Sony PlayStation fu un anno particolare, segnato da due grandi addii.

Prima di tutto, Bruce Straley lasciò Naughty Dog. Straley era, insieme a Neil Druckmann, il co-director di The Last of Us (uno dei più grandi successi dei "Cagnacci") e il co-director di Uncharted 4 Fine di un Ladro, dopo l'addio di Amy Henning.

Straley non lasciò unicamente Naughty Dog, ma all'atto pratico abbandonò il mondo videoludico. Il motivo ufficiale non venne mai detto da Straley stesso, ma possiamo scoprirlo tramite le inchieste di Jason Schreier, all'epoca giornalista di Kotaku e ora firma di Bloomberg. Schreier spiega infatti che nel 2013 Straley e Druckmann, i quali avevano appena concluso il difficile ed estenuante sviluppo di The Last of Us, dovettero subentrare ad Amy Henning per lo sviluppo di Uncharted 4.

Di norma, i due director, insieme a un piccolo team, avrebbero dovuto occuparsi dell'ideazione del nuovo The Last of Us, avendo anche il tempo di riposare dopo gli anni di lavoro sul primo capitolo. Uncharted 4, però, era in pessime condizioni e necessitava della loro guida. Quello che seguì fu un periodo di crunch talmente terribile che spinse infine Straley ad abbandonare il mondo videoludico.

Oltre a Straley, il 2017 fu anche l'anno dell'addio di Andrew House, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment sin dal 2011. Andrew House era parte di Sony da ben 27 anni e aveva aiutato anche con il lancio della prima PlayStation. Tra i suoi successi viene annoverato anche il lancio di PS VR, che ottenne più successo del previsto visto il limitato interesse per la realtà virtuale, ma soprattutto il lancio di PS4 che sotto la sua guida riuscì a vendere il triplo di unità di Xbox One. House venne sostituito da John Kodera, sostituito poi a propria volta da Jim Ryan nel 2019.