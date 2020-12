Cyberpunk 2077 è il gioco che guadagna di più su Steam per la sesta settimana di fila

Cyberpunk 2077 è di certo il gioco del mese di dicembre 2020, anche se non per motivi positivi. Abbiamo più volte parlato di quanto avvenuto con l'opera di CD Projekt RED e una cosa è certa: i fan non sono affatto contenti. Eppure, Cyberpunk 2077 continua a essere uno dei più venduti su Steam. Per la sesta settimana di fila, come indicato dall'analista Daniel Ahmad su Twitter, il gioco di ruolo ottiene la prima posizione nella classifica dei maggiori guadagni su Steam.

Questo record tiene in considerazione, ovviamente, anche il periodo di preorder che gli ha permesso di "sconfiggere" in modo regolare grandi nomi come il Valve Index VR Kit, CS:GO, Death Stranding, Among Us, Fall Guys, Hades e GTA 5. Durante la settimana appena conclusa, grazie ai saldi invernali di Steam, giochi come Sea of Thieves, Raft e Red Dead Redemption 2 hanno riottenuto una posizione nella top 10, ma nulla ha impedito a Cyberpunk 2077 di rimanere saldamente primo.

Tutto questo avviene a dispetto dell'enorme pubblicità negativa ottenuta dal gioco di CD Projekt RED. Va sottolineato che su PC la situazione è ben meno problematica che su console, con la "sola" esclusione dei molteplici bug ancora non risolti.

Pare quindi che il gioco continui a ottenere successo e non sembra destinato a calare rapidamente. Con 13 milioni di copie vendute, c'è il rischio che CD Projekt ritenga giustificata la strategia ingannevole perpetrata nei confronti degli utenti.

Infine, vi segnaliamo che diversi utenti di Cyberpunk 2077 hanno chiesto il rimborso dopo averlo completato.