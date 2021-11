God of War: Ragnarok, un artwork per il Giorno del Ringraziamento

God of War: Ragnarok, l'artwork per il Giorno del Ringraziamento

Gli sviluppatori di God of War: Ragnarok hanno voluto celebrare il Giorno del Ringraziamento con un nuovo artwork che ritrae Kratos, i suoi amici e i suoi nemici alle prese con il tradizionale pranzo in compagnia, sebbene non a base di tacchino.

Rinviato al 2020 per via delle condizioni del doppiatore di Kratos, God of War: Ragnarok vedrà l'ex Fantasma di Sparta affrontare il potente Thor, dio del tuono e della fertilità, nonché le rivelazioni su Atreus nel finale del precedente capitolo.

A proposito degli dei della mitologia norrena, lo stesso artwork sembra nascondere un curioso easter egg: l'ombra incappucciata che si vede fuori dalla piccola finestra potrebbe appartenere a Odino.

"Buon Giorno del Ringraziamento a tutti da Santa Monica Studio!", si legge nel post. "Quest'anno siamo grati per il nostro fantastico gruppo di sviluppatori: è un fortuna poter contare su persone dotate di così tanto talento e dedizione."

"Siamo inoltre grati di poter avere il supporto della nostra comunità, e non vediamo l'ora di poter giocare God of War: Ragnarok insieme a voi nel corso del prossimo anno!"