GTA: The Trilogy Definitive Edition, arriva un texture pack da 2 GB

GTA: The Trilogy Definitive Edition non è un progetto riuscito benissimo, fortunatamente però ci sono i modder che lo stanno sistemando. Ad esempio nigeez ha pubblicato un texture pack da 2GB con texture in 4K per GTA: San Andreas Definitive Edition che migliora enormemente la resa grafica del gioco.

Di base la mod si limita a sostituire le texture originali con alcune completamente nuove. Da notare che installandola, lo stile grafico non sarà compromesso. Nigeez è stato davvero rigoroso da questo punto di vista.

Attualmente la mod è composta da 85 nuove texture, così come da delle nuove normal map e roughness map. Inoltre migliora le strade principali e aggiunge diverse pavimentazioni. Se non bastasse, installando la mod avrete nuova sabbia, nuova terra, nuovo fango, nuovo cemento e nuove rocce. Le texture in 4K sono il 90% del totale.

Per scaricare GTA SA - Project Texture Overhaul WIP non vi resta che andare sul solito NexusMods. L'installazione è molto semplice: copiate tutti i file .pak presenti nell'archivio nella cartella GTASA\Gameface\Content\Paks\~mods e il gioco è fatto.

Vediamo anche qualche immagine di confronto tra la vecchia e la nuova versione:

Un confronto tra la vecchia e la nuova versione

Un'altra immagine di confronto tra la vecchia e la nuova versione

GTA: The Trilogy Definitive Edition è disponibile per PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X e S.