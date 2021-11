Scheda madre MSI: offerta Amazon del Black Friday 2021, 36% di sconto

Il Black Friday 2021 continua e su Amazon troviamo un'offerta per una scheda madre MSI. Lo sconto segnalato è di 128.85€, ovvero del 36%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa scheda madre è 355€. Di norma non la si trova oltre i 320€, però. L'offerta odierna è la migliore in assoluto. È venduto e spedito da Amazon.

MPG Z590 GAMING EDGE WIFI dispone di una potente piattaforma VRM per il chipset Intel Z590 (LGA 1200, 11Th Gen Core ready) con un sistema di alimentazione 14 Duet Rail 75A SPS (connettore 8+8 Pin). I pad di dissipazione ad alta efficienza (7W/mK) del VRM trasferiscono il calore a dissipatori di calore in alluminio che collegati via un heat pipe regolano i pichi di temperatura; Mystic Light e monitoraggio termico Frozr AI incl. Il 1. slot PCIe 4.0 x16 (rinforzato in acciaio) supporta la tecnologia 3-way AMD CrossFire (via 2. e 3. slot PCIe 3.0 x16); quattro DIMM con schema DDR4-Boost consentono SDRAM adatta per l'overclocking (5333MHz/OC). Lo storage include 1 x M.2 Gen4 x4 slot da 64 Gb/s e 2 x M.2 Gen3 x4 slot da 32 Gb/s (supportato da Intel Optane) con Shield Frozr per prevenire throttling termico durante l'accesso SSD iperveloce. Offre l'ultima tecnologia Wi-Fi 6E AX210 (minima latenza, grande larghezza di banda) e Bluetooth 5.2; i connettori fissi incl. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gb/s), display HDMI 2.0b 4K/60Hz, Intel 2.5G LAN e 7.1 HD Audio con Boost 5.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

MPG Z590 GAMING EDGE WIFI

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.