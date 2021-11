Bloodstained: Ritual of the Night: probabile un imminente crossover con Child of Light

Presto Bloodstained: Ritual of the Night potrebbe essere arricchito da un crossover con Child of Light, come fanno capire diversi indizi. Nelle scorse ore si era sparsa la voce dell'arrivo di un seguito del gioco di Ubisoft, a causa di un tweet del director Patrick Plourde, che parlava dell'arrivo dell'approvazione definitiva per la nuova avventura di Aurora e Igniculus.

Plourde ha poi chiarito meglio la questione: "No, questa volta è vero. Comunque non è Child of Light 2 e noi non siamo gli sviluppatori. Aspettatevi un gioco crossover che segua la storia di Aurora dopo l'attraversamento dello specchio avvenuta alla fine di Chilf of Light. È divertentissimo, sorprendente e fatto con degli sviluppatori che amano la proprietà intellettuale."

Perché Bloodstained: Ritual of the Night? Intanto perché nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo crossover. Inoltre perché il trailer di lancio del gioco finisce con il tema di Aurora, segno che gli sviluppatori hanno apprezzato il gioco di Plourde.

Naturalmente non c'è niente di confermato, ma le prove sono davvero forti. Staremo a vedere cosa sarà annunciato a inizio 2022.