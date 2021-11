PlayStation, 3 giochi non annunciati nello spot Play Has No Limits?

Ricordate lo spot di PlayStation intitolato Play Has No Limits, pubblicato a settembre? Qui sotto trovate il video per rinfrescarvi la memoria, ma il punto è un altro: nei giorni scorsi è venuto fuori che, fra i tanti riferimenti presenti, tre sembrerebbero legati a giochi non annunciati.

Lanciato in occasione del PlayStation Showcase del 9 settembre, lo spot Play Has No Limits è risultato essere fin da subito un esplosivo mix di omaggi e citazioni più o meno espliciti, e non a caso gli utenti si sono messi immediatamente a decifrarli.

Sony stessa ha trasformato la caccia in un vero e proprio gioco interattivo, sfidando all'inizio del mese i propri fan a trovare tutti i 34 easter egg. È venuta fuori la lista di titoli che riportiamo qui di seguito, e che include appunto tre produzioni non ancora rivelate:



Hogwarts Legacy

Fortnite

GIOCO NON ANNUNCIATO

God of War: Ragnarok

Tekken

GIOCO NON ANNUNCIATO

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Returnal

Fall Guys

Dragon Quest XI

Call of Duty: Vanguard

Sonic the Hedgehog

Gran Turismo 7

Temtem

FIFA 22

Ghostwire Tokyo

Final Fantasy 16

Pac-Man

Rainbow Six: Siege

GIOCO NON ANNUNCIATO

Alan Wake Remastered

Sly Cooper

Horizon Forbidden West

Tchia

Final Fantasy VII Remake

Forspoken

Genshin Impact

Street Fighter V

Crash Bandicoot

Deathloop

Astro Bot

Resident Evil

Helldivers

Ace Combat 7: Skies Unknown

La caccia verrà rilanciata prima di Natale e la casa giapponese rivelerà finalmente quali sono i tre titoli non ancora annunciati? Oppure bisognerà attendere il prossimo anno per sapere di cosa si tratta?