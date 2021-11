RAM 16 GB Crucial Ballistix: offerta Amazon del Black Friday 2021, memoria gaming per computer fissi

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta una RAM da 16 GB marcata Crucial Ballistix. Lo sconto segnalato è di 18.85€, ovvero del 21%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa RAM è 87.83€. Nella prima metà dell'anno il prezzo era superiore, ma da settembre è calato e si è assestato intorno agli 82 euro. Il prezzo odierno è la migliore offerta dell'anno e bisogna tornare al 2020 per trovare un'offerta migliore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questa DDR4 SDRAM da 16 GB (8 GB x 2) raggiunge velocità pari a 3.600 MHz. Le dimensioni sono 13.33 x 0.72 x 3.92 cm; per un peso di 113 grammi

