AEW: Fight Forever sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, dice un rumor

AEW Fight Forever sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, stando a un rumor riportato dal sito Wrestlezone: secondo "diverse fonti", il gioco di wrestling targato Yuke's farà il proprio debutto nel catalogo del servizio Microsoft.

Presentato lo scorso maggio, AEW: Fight Forever ci metterà a disposizione il roster di lottatori della All Elite Wrestling, ma è possibile che da qui al lancio del titolo quella lista sarà obsoleta, visti alcuni recenti sviluppi.

Ad ogni modo, la conferma di un accordo con Microsoft per portare il gioco su Game Pass dal day one sarebbe molto importante: la prima in assoluto per un gioco di wrestling, con tutto ciò che ne consegue in termini di visibilità visto il gran numero di abbonati.

Purtroppo AEW: Fight Forever non ha ancora una data di uscita ufficiale: si vociferava che il progetto potesse fare il proprio debutto entro questo autunno, ma a meno di clamorose sorprese immaginiamo se ne parlerà nel 2023.