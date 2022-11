Need for Speed Unbound, la nuova modalità Takeover verrà presentata domani

La nuova modalità Takeover di Need for Speed Unbound verrà presentata domani, 8 novembre, alle 17.00 ora italiana, probabilmente con un trailer che andrà a illustrare le peculiarità di questo contenuto.

Dotato di oltre 140 auto al lancio, Need for Speed Unbound proverà a proporre un'esperienza in grado di miscelare quantità e qualità, da qui l'idea di introdurre nuove modalità che vadano ad aumentare la varietà del pacchetto.

Di certo a questo nuovo episodio non mancheranno i numeri, considerando le dimensioni della mappa mostrata finora e le attività con cui sarà possibile cimentarsi al suo interno, esplorandola liberamente come da tradizione per la serie.

Se guardate con interesse al lancio di Need for Speed Unbound, fissato al 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, date un'occhiata alla nostra intervista al game director Kieran Crimmins.