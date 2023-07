AEW: Fight Forever, video analisi su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch da Digital Foundry

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di AEW: Fight Forever , il primo gioco di wrestling sviluppato da Yuke's dopo la lunga esperienza con le produzioni WWE non può chiaramente contare su di un comparto tecnico stratosferico, e si vede.

AEW: Fight Forever è protagonista dell'ultima video analisi di Digital Foundry, che ha messo il gioco a confronto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch per capire come si comporta sui diversi sistemi.

Alti e bassi

La grafica di AEW: Fight Forever si muove dunque fra alti e bassi, e non può essere paragonata a quella di WWE 2K23, che appare più sofisticato sotto ogni punto di vista.

La versione Nintendo Switch, inoltre, paga dazio per quanto concerne la qualità degli asset e la risoluzione, con quest'ultima che scende a 480p in modalità portatile mentre non si spinge oltre i 720p in modalità docked.

Per quanto concerne il frame rate, l'esperienza punta ai 60 fps stabili su PS5 e Xbox Series X, mentre su Xbox Series S sembra avere grossi problemi a mantenere una fluidità consistente. Su Switch il target è invece fissato a 30 fps e viene mantenuto bene.