Diablo 4: Blizzard sta lavorando alle modifiche per l'inventario il più in fretta possibile

Come spiegato nella livestreaming di Diablo 4 andata in onda ieri, dove è stata svelata anche la data di uscita e i dettagli della Stagione 1 , il motivo di questa lunga attesa è che quella per le Gemme è solo una di una serie di modifiche relative all'inventario su cui sta lavorando Blizzard e, per quanto lo studio ci stia lavorando il più in fretta possibile, si tratta di cambiamenti che richiedono tempo per essere ideati, implementati e testati per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Come forse ricorderete, il mese scorso lo studio avevamo promesso dei cambiamenti per le gemme , che non verranno più conservate negli slot dell'inventario ma nella sezione materiali o valute. Da allora sono passate diverse settimane, ma tale modifica non è stata ancora implementata.

A grande richiesta da parte della community, Blizzard ha in programma una serie di modifiche per migliorare la gestione dell'inventario di Diablo 4 , ma sarà necessario avere un pizzico di pazienza, in quanto il team di sviluppo vuole assicurarsi di fare le cose per bene.

Le parole del team di Diablo 4

"Dirò subito che abbiamo sicuramente sentito tutti", ha detto l'associate game director Joe Piepiora in risposta a una domanda dei fan sulla carenza di spazio nell'inventario. "Stiamo parlando molto di ciò che dobbiamo fare, abbiamo degli ottimi piani per migliorare la situazione. So che è frustrante sentirmelo dire, ma la realtà è che ci stiamo muovendo molto, molto velocemente su questo punto e stiamo cercando di fornire più spazio in futuro, stiamo capendo come realizzarlo".

"Un errore che alcuni commettono è l'idea che il tempo di sviluppo sia solo quello necessario per implementare degli elementi", ha aggiunto il director Rod Fergusson, "ma non è così: è anche quello necessario per i test e per assicurarsi che tutto sia robusto e stabile. Abbiamo alcuni ingegneri eroici che riescono a trasformare le cose molto velocemente, ma abbiamo anche degli eroici team di QA in tutto il mondo".

"Ci sono molti modi diversi per ridurre il problema dello spazio nell'inventario: quello delle gemme è un esempio di ciò che stiamo cercando di fare per iniziare a mitigare questo problema", ha continuato Pierpiora.

"Stiamo cercando di muoverci molto velocemente in molte di queste cose. Alcune di esse sono molto più impegnative di altre. Ma ci stiamo muovendo rapidamente su tutti i cambiamenti possibili, perché stiamo cercando in tutti i modi di realizzare la migliore versione di Diablo 4 possibile nel più breve tempo possibile per consegnarla ai giocatori".

A questo punto la speranza è che tali cambiamenti arrivino con l'aggiornamento in programma per il 18 luglio in vista del lancio della Stagione degli Abietti di Diablo 4. A tal proposito, segnaliamo che giusto poche ore fa è uscita la patch 1.0.4 su tutte le piattaforme.