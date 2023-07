Battlefield 2042: arriva l'evento Direttiva Arkangel con una modalità 24 vs 24

"Mentre le due superpotenze si leccano le ferite dopo quasi un decennio di guerra, la Legione Arkangel è molto richiesta da entrambe le parti del conflitto. Con il sostegno finanziario della corporazione più ricca del mondo, i soldati della Legione Arkangel sono i migliori e hanno accesso alle tecnologie più avanzate disponibili. Non sono semplicemente letali: in ogni contratto della Legione Arkangel è garantita la vittoria.", recita la descrizione ufficiale.

La modalità a tempo limitato Controllo

Come accennato, la peculiarità dell'evento è che introdurrà per un periodo limitato di tempo la modalità Controllo 24 vs 24 sulle mappe Rivendicazione, Orbitale e Valparaiso. L'obiettivo delle due squadre sarà conquistare e difendere gli obiettivi per caricare dei dati telemetrici tattici.

Giocando a Controllo i giocatori di Battlefield 2042 verranno ricompensati con dei "nastri", che poi potranno utilizzare per sbloccare le ricompense esclusive dell'evento Direttiva Arkangel, che includono sfondi, portafortuna e skin per armi epiche.