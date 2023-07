Giochi più venduti in Giappone nella prima metà del 2023, Zelda: Tears of the Kingdom è primo

La classifica dei giochi più venduti in Giappone durante la prima metà del 2023 vede The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trionfare con 1,72 milioni copie, ma come immaginerete la top 10 è davvero piena di titoli per Nintendo Switch. Eccola:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 1.723.314 copie Pokémon Scarlatto e Violetto - 724.536 copie Kirby's Return to Dreamland Deluxe - 454.370 copie Final Fantasy 16 - 373.790 copie Splatoon 3 - 360.871 copie Mario Kart 8 Deluxe - 340.413 copie Nintendo Switch Sports - 226.526 copie Minecraft - 218.841 copie Hogwarts Legacy - 172.820 copie

C'erano pochi dubbi sulla prima posizione della classifica, se consideriamo che Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco che ha venduto più velocemente nella storia di Nintendo e praticamente non ha mai lasciato il primo posto della top 10 giapponese in questi mesi.