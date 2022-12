After the Fall sarà un gioco di lancio di PS VR2, è ufficiale

Vertigo Games ha annunciato che After the Fall sarà un gioco di lancio di PS VR2, il nuovo headset per la realtà virtuale che sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023.

Secondo la dichiarazione ufficiale degli sviluppatori, After The Fall "raggiungerà un livello di immersione sbalorditivo, che farà sobbalzare i giocatori mentre sperimentano un vero feedback aptico, un display a 4K HDR e un campo visivo di 100 gradi".

"2005, LOS ANGELES. È passata una generazione da quando una misteriosa epidemia causata dall'uso eccessivo di droghe sintetiche ha fatto nascere i terribili Snowbreed, infestando le nostre città e facendo crollare la civiltà. Tu, uno dei sopravvissuti apparentemente immune agli effetti collaterali delle sostanze, sei l'ultima speranza di rinascita dell'umanità."

After the Fall

"Esplorate i resti di una civiltà ridotta allo stremo in un 1980 alternativo, costruite armi letali e brandite poteri devastanti con movimenti reali mentre sviluppate il vostro stile di combattimento, e unitevi a giocatori di tutto il mondo per affrontare orde implacabili e boss di dimensioni enormi nel tentativo di riconquistare la città. È il momento."

After the Fall è già disponibile per PS VR, quindi questa versione è una conversione per PS VR2. Ricordiamo infatti che i giochi del primo headset per realtà aumentata di Sony non sono compatibili con il nuovo visore, quindi è necessario che gli sviluppatori realizzino una versione dedicata a PS VR2 dei loro giochi.

Diteci, avete già giocato ad After the Fall?