Palworld: un gameplay trailer presenta i Pal e le loro abilità

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno pubblicato un trailer di Palworld, che include nuove sequenze di gameplay e presenta alcuni Pal, ovvero i mostriciattoli che popolano il mondo del gioco e che potremo far diventare nostri alleati.

Come possiamo vedere nel filmato, ogni Pal sfrutta uno o due elementi e sono catalogati numericamente, come nei Pokédex dei giochi della serie Pokémon.

Tra le creature mostrate ad esempio troviamo Jetragon, un Pal a metà tra un drago e un Jet, che sfrutta l'elemento drago ed elettro ed è il Pal numero di 096 del "Paldex". Il che sembrerebbe confermare che nel gioco ci saranno almeno 100 creature differenti.

Palworld è un gioco open world che mescola fasi esplorative a combattimenti action con armi da fuoco e meccaniche di cattura dei mostriciattoli che ricordano per certi versi quelli di Leggende Pokémon Arceus. Sarà possibile sfruttare i nostri compagni per costruire vari oggetti, come banchi di lavoro, e per esplorare il mondo di gioco. Se volete saperne di più, ecco la nostra anteprima di Palworld.

I mostriciattoli ci daranno man forte in battaglia in vari modi. Ad esempio, nel trailer di oggi possiamo vedere il protagonista imbracciare un Pal dalle fattezze di una volpe infuocata e usarlo come una sorta di lanciafiamme per incenerire un avversario.

Palworld è attualmente in sviluppo per PC, Xbox Series X|S e One, con il lancio previsto durante il corso del 2023.