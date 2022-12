Star Wars Jedi: Survivor, la data di uscita appare su Steam, è quella ufficiale?

Tramite la pagina Steam di Star Wars Jedi: Survivor è apparsa la data di uscita del gioco: 16 marzo 2023. Per il momento non si tratta di una conferma ufficiale per il momento, badate bene.

Prima di tutto, è credibile che la data sia apparsa per errore e che Electronic Arts non volesse svelarla in questo modo. Inoltre, è possibile che quanto indicato non sia corretto: anche se si tratta della pagina ufficiale Steam di Star Wars Jedi: Survivor, è possibile che la data sia sbagliata e che non sia realmente il 16 marzo 2023.

Per il momento non sappiamo se possiamo fidarci di questa data, ma in ogni caso possiamo affermare che è credibile. Da tempo si parla dell'uscita del gioco durante il mese di marzo 2023 e recentemente abbiamo anche visto che il romanzo Star Wars Jedi: Battle Scars sarà disponibile nei negozi proprio a marzo 2023. Si tratta quindi di una data di uscita più che possibile.

Secondo Tom Henderson, noto leaker, la data di uscita sarà svelata definitivamente durante i TGA 2022, quindi probabilmente basterà aspettare qualche giorno per scoprire in modo definitivo quando sarà pubblicato Star Wars Jedi: Survivor.

La descrizione ufficiale recita: "La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte 5 anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell'oscurità. Spinto ai confini della galassia dall'Impero, Cal si ritrova circondato da minacce nuove e familiari. Visto che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l'eredità dell'Ordine Jedi?". Il gioco è atteso per PC, PS5 e Xbox Series X|S.