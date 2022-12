Corsair MP600 GS, la recensione dell'SSD con un ottimo rapporto qualità prezzo: è un vero best-buy?

I prezzi di listino sono rispettivamente di 69,99€ per 500 GB, 114,99 € per la versione da 1 TB e circa 204,99$ per quella da 2 TB (per il taglio più capiente dobbiamo fare riferimento al prezzo in dollari, visto che il modello non è presente sul sito ufficiale italiano). In questi mesi abbiamo provato SSD con prezzi decisamente superiori; purtroppo però non è facilissimo da reperire al prezzo di listino.

Corsair MP600 GS promette prestazioni non al top per un SSD NVMe con collegamento PCIe 4.0. Parliamo di 4.800 MB/s in lettura sequenziale e 4.500 MB/s in scrittura sequenziale , mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 530mila e 1000mila IOPS. L'SSD, di tipo M.2 con interfaccia PCIe 4.0, viene venduto nei tagli da 500 GB, 1 TB e da 2 TB, senza dissipatore. Pur essendo privo di dissipatore, lo abbiamo testato anche su PS5 senza particolari problemi.

Prestazioni

Corsair MP600 GS, il retro

Per questa recensione abbiamo provato il modello da 2 TB dell'SSD Corsair MP600 GS su una scheda madre GIGABYTE Z590D. I test hanno evidenziato velocità di picco interessanti, anche se naturalmente inferiori ai top di gamma. Con CrystalDiskMark siamo costantemente sui 4900 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 4800 MB/s in velocità di scrittura sequenziale. Valori superiori a quelli dichiarati.

Le prestazioni su CrystalMark del Corsair MP600 GS

Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 1600 MB/s. Le temperature si mantengono sui 45 gradi, ma superano i 70 sotto sforzo.

Su PS5, dove abbiamo testato il disco senza dissipatore a puro scopo accademico (ricordatevi che Sony suggerisce l'uso di SSD con dissipatore per evitare danni o diminuzioni sostanziali di velocità), la velocità di lettura riconosciuta dalla console è di 4078 MB/s, ma anche in questo caso le prestazioni sono solo di poco inferiori a quelle di modelli più blasonati. Impieghiamo due minuti e quindici secondi per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung, con il processo inverso che richiede circa 12 minuti.

Anche i tempi di caricamento dei singoli giochi non sorprendono particolarmente, anche se risultano leggermente più lenti del solito. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 35 secondi e impiega 14 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede 35-40 secondi per entrare in partita (il tempo può variare leggermente in base a dove il gioco vi fa riprendere a giocare); The Last of Us Parte 1, infine, impiega 35 secondi per l'avvio e 9 per caricare una partita salvata.