Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, il primo trailer per il gioco su Poirot

Noi saremo ovviamente Hercule Poirot , ma al suo fianco vi sarà Joanna Locke, nuova aiutante che potremo controllare in molteplici flashback. Il detective dovrà sfruttare mappe mentali per fare deduzioni e risolvere puzzle all'interno dei vari capitoli della trama. Inoltre, a differenza di altri giochi di Microids dedicati a Poirot, questo è un gioco in terza persona e ci farà esplorare gli ambienti alla ricerca di indizi e sospettati.

Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express: l'edizione speciale

Deluxe Edition di Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express proporrà anche una Deluxe Edition che sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e includerà:

Il videogioco

Un artbook di 48 pagine

La soundtrack originale in formato digitale

Un segnalibro a forma di biglietto dell'Orient Express

Vi ricordiamo infine che è in arrivo anche un altro gioco di Poirot, chiamato Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, seguito di The First Cases.