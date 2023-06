Age of Wonders 4, traduzione in italiano disponibile nel Workshop di Steam

Un gruppo di appassionati ha realizzato e lanciato su Steam Workshop la traduzione in italiano dello strategico 4X Age of Wonders 4 di Triumph Studios per Paradox Interactive. La mod, compatibile anche con la versione GOG del gioco, è considerata quasi completa dagli autori, che hanno specificato cosa manca:

- gran parte degli eventi narrativi (interazioni con Città Libere, Antiche Meraviglie, eserciti neutrali, etc...)

- la campagna, ovvero i regni narrativi.

Hanno anche reso noto che "Stiamo già lavorando febbrilmente ad entrambe le cose. Non possiamo fornirvi una data precisa, ma implementeremo tutto entro la fine di giugno."

Un'immagine del gioco tradotto in italiano

Viene inoltre specificato che "Al momento, gli eventi narrativi sono localizzati dal traduttore automatico DeepL. Nonostante le sue varie imprecisioni, dovrebbe permettere a chiunque di capire il contesto degli eventi narrativi incontrati durante il gioco."

Quindi potete già giocare tranquillamente ad Age of Wonders 4 nella nostra lingua, oppure attendere un aggiornamento della patch, con le parti tradotte in automatico sostituite dalle traduzioni umane.

Italian Language Pack per Age of Wonders 4 su Steam Workshop

L'installazione della mod è semplicissima. Basta cliccare sul pulsante "Sottoscrivi" del Workshop e aspettare che Steam faccia il resto scaricandola.

Quindi bisogna avviare il launcher gioco, cliccare su "Playsets" nel menù a sinistra e verificare che la mod sia attiva. Nel caso non lo sia, aspettate o riavviate tutto Steam.

Quando la mod risulterà attiva, potrete selezionare la lingua italiano nel menù delle opzioni.

Per la versione GOG, gli autori chiedono di contattarli per avere istruzioni su come procedere.

Giusto a questo punto scoprire chi sono questi autori della traduzione, cui vanno lodi e onori:

Questa traduzione è frutto di un piccolo team che promette di aggiornare rapidamente la mod dopo ogni patch e DLC pubblicati da Triumph. La nostra squadra è composta da:

- AndrewChannel (coordinatore del progetto)

- Invernomuto (supporto IT)

- Peats (traduttore)

Se volete, potete ricompensarli donandogli qualcosa:

Tradurre videogiochi richiede tempo e dedizione, soprattutto nel caso di titoli strategici ricchi di testo e destinati a ricevere aggiornamenti e DLC per anni a venire. Inoltre, è raro che questi progetti amatoriali vengano supportati da publisher o sviluppatori: Paradox non ci ha fornito delle chiavi gratuite del gioco, né tantomeno lo farà in futuro.

Tradurre è una passione. Nessuno di noi ha intrapreso questa iniziativa sperando di guadagnarci qualcosa, anzi, acquisteremo qualsiasi DLC a prezzo pieno per garantire una traduzione sempre aggiornata e compatibile con le versioni di gioco più recenti. La nostra mod rimarrà sempre gratuita, ma chi volesse contribuire alle future spese del team può farlo con una donazione presso il link sottostante. Grazie!

https://www.buymeacoffee.com/AOW4ITA