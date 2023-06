Hi-Fi Rush: nuovi costumi disponibili tramite Game Pass Ultimate o Prime Gaming

Tango Gameworks e Microsoft hanno pubblicato un nuovo pacchetto di costumi per l'action in terza persona Hi-Fi Rush, disponibile per tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e per quelli a Prime Gaming di Amazon, che possono trovarli tra le ricompense.

In totale sono sei nuovi costumi, uno per personaggio, "ispirati agli stili dei loro stessi compagni". Chai di suo avrà un set completo con capi intercambiabili e chitarra a tema, ispirato allo stile di 808, la gatta che l'accompagna per tutto il gioco. 808 avrà invece un costume ispirato a Chai. Vediamoli tutti:

I nuovi costumi di Hi-Fi Rush

Il pacchetto sarà disponibile fino all'8 settembre 2023. Come specificato sul sito ufficiale: "Per riscattare questa ricompensa tramite i vantaggi di Game Pass Ultimate di Xbox e le ricompense di Prime Gaming è necessario avere attivato rispettivamente un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate o Prime Gaming." Naturalmente bisogna possedere anche il gioco base.

Come si usano i costumi? "Una volta sbloccato, potrai accedere al Pacchetto costumi da teamplay visitando il rifugio dopo aver completato il primo livello del gioco. Dopodiché, equipaggialo e sfoggia i tuoi nuovi aspetti nella storia principale, all'interno della Modalità Foto di Hi-Fi RUSH o persino in tutte le altre modalità di gioco post campagna!"

Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Hi-Fi Rush per ulteriori dettagli. Se vi interessa, il gioco è disponibile per PC e Xbox Series X e S.