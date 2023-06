Final Fantasy 7: Rebirth, la colonna sonora avrà molti brani inediti e alcuni riarrangiamenti

Square Enix continua a condividere nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del rifacimento delle avventure di Cloud, Tifa e compagni. Con il commento numero sei degli sviluppatori su Twitter apprendiamo che la colonna sonora includerà dei brani del precedente gioco riarrangiati così come molte tracce completamente inedite.

"Per Final Fantasy 7 Rebirth sono stati creati molti nuovi brani e faremo anche alcuni riarrangiamenti delle musiche di Final Fantasy 7 Remake", ha svelato il music supervisor Keiji Kawamori.

Considerando le tempistiche dei precedenti post, è probabile che in giornata arrivi un settimo e ultimo messaggio, probabilmente scritto da Tetsuya Nomura, il game director di Final Fantasy 7 Rebirth. Oggi tra l'altro si svolgerà anche il Summer Game Fest e secondo alcuni fan non è una coincidenza: vedremo un nuovo trailer del gioco durante lo show condotto da Geoff Keighley? Lo scopriremo tra poche ore, per la precisione dalle 21:00 in poi.

Nei messaggi precedenti del team di Final Fantasy 7 Rebirth abbiamo appreso anche che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani e che il gioco offrirà un mondo vasto e ricco di storie da raccontare.