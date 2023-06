eFootball 2023: aggiornamento 2.6.0 disponibile, aggiunta la modalità cooperativa

Konami ha infine lanciato l'aggiornamento 2.6.0 di eFootball 2023, con cui tra le altre cose introduce la modalità cooperativa in versione beta. L'aggiornamento è stato pubblicato su tutte le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iOS e Android.

Oltre alla modalità cooperativa, è stato aggiunto un sistema di ridistribuzione dei punti progresso e il numero di sostituzioni durante le partite è stato aumentato da 7 a 12.

La fase beta della modalità cooperativa di eFootball 2023 servirà per testarla a fondo in vista dell'integrazione definitiva nel gioco. Il periodo di test sarà tra l'8 e il 22 giugno 2023 e Konami terrà d'occhio in particolare i feedback della comunità per migliorare l'esperienza.

La modalità cooperativa consentirà di giocare delle partite 3 contro 3 e sarà disponibile solo nelle amichevoli. Konami ha anche avvisato che durante il periodo di test potrebbero capitare dei problemi in attesi. Del resto queste fasi servono proprio a studiare l'impatto delle novità con il pubblico e a intervenire lì dove necessario.

Leggiamo la nota di rilascio breve dell'aggiornamento, presa dal sito ufficiale del gioco:

Nuova funzione che consente agli utenti di azzerare i Punti progresso utilizzando i GP

Sostituti addizionali in modalità Squadra dei sogni

Beta test della modalità Co-op*

*Questo test è pensato per verificare le prestazioni online. Il test è previsto nel periodo 08/06/2023 - 22/06/2023. Comunicheremo in seguito ulteriori dettagli.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che in eFootball 2023 è in corso la Stagione 5, European Showdown, avviata lo scorso mese, con molte novità, eventi a tempo e ricompense per tutti.