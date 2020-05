Al Bano vs Dinos è il videogioco nel quale estinguere i dinosauri con la musica

Al Bano vs Dinos è il folle videogioco ispirato alle ancora più folli dichiarazioni di Albano Carrisi. Il celebre quanto controverso cantante, infatti, recentemente ha detto che l'uomo è il responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Per questo motivo Shuttle Studio ha creato un divertente videogame nel quale estinguere i pericolosi rettili a colpi di musica.

Mostrando immediatamente tutti i limiti del nostro paese, Al Bano Carrisi, un personaggio famoso tanto per la splendida voce quanto per le posizioni piuttosto particolari in campo politico, ecologico e sociale, durante l'ultima puntata di Domenica In ha detto, senza che nessuno si sia preso la briga di smentire, qualcosa del genere: "l'uomo ha estinto i dinosauri, figuriamoci se non sarà in grado di distruggere il coronavirus". Un'affermazione talmente sbagliata da tutti i punti di vista (cronologico e biologico) da aver fatto scalpore persino in un Belpaese ormai anestetizzato da questo genere di fregnacce.

Il lato positivo è che Shuttle Studio ha creato in tempo record un gioco ispirato a queste dichiarazioni: in Al Bano vs Dinos dovremo estinguere i dinosauri (probabilmente rinati all'interno del Jurassic Park) grazie alla potente voce del cantante pugliese. Al Bano, non solo sarà riconoscibile grazie agli occhiali e al cappello bianco, ma sarà persino vestito da Fred Flinstone, evidentemente il suo mentore.

Il gioco può essere trovato a questo indirizzo ed e giocabile sia su PC che su mobile.

Cosa ne pensate? Qual è il vostro record?