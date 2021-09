Intel Alder Lake-S: primi benchmark sulle RAM DDR5 su un sistema equipaggiato con Intel Core i5-12600K

Tra le novità della serie Intel Alder Lake non ci sono solo 16 linee PCIe 5.0 e un'architettura ibrida basata su due tipologie di core differenti, ma anche il supporto per le nuova memorie DDR5, a lungo attese. I nuovi sistemi manterranno la compatibilità con le DDR4, come riportato nel nostro speciale dedicato al chipset Z690, che in determinate condizioni potrebbero comunque risultare più convenienti visti i timing e i prezzi dei primi kit di memoria di nuova generazione, ma si parla di un incremento di velocità sensibile secondo i primi benchmark delle RAM DDR5 apparsi in rete.

I punteggi sono stati resi pubblici da @harukaze5719 e secondo quanto dichiarato sono stati registrati su un sistema equipaggiato con un processore Intel Core i5-12600K, con 6 core ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza per un totale di 16 thread, fatto girare a 4.6 GHz. Per le memorie si parla invece di banchi overlockati fino a 6400 MHz, cosa che spiega i timing decisamente alti di 40-40-40-85. Da qui una latenza di 92.5 nanosecondi che comunque lascia il tempo che trova. D'altronde senza metri di paragone, non è possibile fare raffronti e valutare i benefici, tranne che per la velocità complessiva. Le memorie DDR5 hanno infatti sfiorato i 90 GB/s in velocità di lettura e scrittura, superando di gran lunga la memoria dei sistemi consumer di oggi che viaggiano tra ai 50 e i 60 GB/s di velocità di trasferimento con clock superiori ai 4000 MHz.

I benchmark della memoria DDR5 su Alder Lake-S pubblicati da @harukaze5719

L'altra cosa che vale la pena notare è che i benchmark includono un test CPU-Z, un benchmark semplice e leggero ma utile per verificare rapidamente le capacità single thread di una CPU che nel caso dell'Intel Core i5-12600K usato per questi presunti test arriverebbero a 785.6 punti. Parliamo quindi di 70 punti in più dell'Intel Core i9-11900K e di oltre 100 in più rispetto ai nostri test con l'AMD Ryzen 9 5950X fatto lavorare a a 5050 GHz.