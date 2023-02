Alien Breed: la trilogia reboot gratis su GOG per PC

In occasione dei saldi We Love Games! è possibile riscattare un nuovo gioco gratis da GOG. Anzi, per la precisione tre giochi gratis, visto che si tratta della trilogia reboot di Alien Breed di Team17, che comprende Alien Breed: Impact, Alien Breed 2: Assault e Alien Breed 3: Descent.

Sostanzialmente sono tre twin stick shooter a tema Alien Breed, ossia il franchise classico nato su Amiga 500, che all'epoca fece scalpore per la sua qualità grafica e per essere uno dei videogiochi più vicini all'esperienza "Alien" mai realizzati. Come gli originali, i tre titoli della serie reboot sono inquadrati dall'alto, ma con grafica completamente 3D.

Per riscattarli non vi resta che andare sulla home page di GOG, scorrere e premere sul tasto verde del banner con l'offerta. Non partite dalla pagina del gioco perché verreste rimandati alla home page. Naturalmente per avere i tre Alien Breed dovete disporre di un account di GOG senza limitazioni, ossia senza ban, blocchi o quant'altro.

Visto che siete lì potete dare anche uno sguardo ai saldi We Love Games!, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti titoli in sconto presenti.