Amazon Luna permette finalmente di acquistare giochi, ma solo gli Assassin's Creed

Amazon Luna, il servizio di cloud gaming in abbonamento di Amazon, si è aperto all'acquisto di giochi direttamente sulla piattaforma. Per adesso, comunque, è possibile comprare solo i titoli della serie Assassin's Creed, incluso il recentissimo Assassin's Creed Mirage.

Comunque sia, acquistando un gioco di Ubisoft su Luna, c'è bisogno di un abbonamento Amazon Prime o Luna Plus per giocarci in streaming dalla piattaforma.