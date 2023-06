Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi per gli iscritti Prime, offerta ancora disponibile

È attualmente ancora disponibile la più recente offerta di Amazon dedicata esclusivamente agli abbonati di Amazon Prime: quattro mesi gratis per Amazon Music Unlimited, accessibili però solo se non vi siete mai abbonati in precedenza. Il prezzo regolare sarebbe di 39.96€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Vi ricordiamo anche che se non siete abbonati a Prime e non avete mai sfruttato la prova gratuita, potete semplicemente andare a questo indirizzo e reclamare 30 giorni gratis, per poi sbloccare Amazon Music Unlimited. Al pari di ogni altro abbonamento di Amazon, è possibile disdire in qualsiasi momento. In caso contrario, il rinnovo costerà 9.99€ al mese. Ripetiamo che l'offerta è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d'uso gratuito di 30 giorni. La promozione rimarrà a disposizione fino al 12 luglio 2023.

Amazon Music Unlimited propone audio in HD, con accesso a brani musicali e podcast, che possono essere ascoltati anche offline. Non ci sono pubblicità ed è possibile saltare da una canzone all'altra senza limiti. Il servizio supporta anche l'audio spaziale.