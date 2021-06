Amazon Prime Day 2021: forte sconto per la Smart TV LG OLED65B16LA gaming da 120 Hz di refresh

Tra le offerte dell'Amazon Prime Day 2021 si fa notare uno sconto di quasi 300 euro su un lussuoso televisore OLED dotato di tutte le tecnologie necessarie a sfruttare le console di ultima generazione.

La Smart TV LG OLED65B16LA vanta infatti refresh fino a 120 Hz in 4K, tecnologia NVIDIA G-Sync, ALLM, VRR e HDR sostenuto dalla tecnologia del pannello OLED che garantisce neri assoluti.

Scheda tecnica LG OLED65B16LA

Display: QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160

QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz

fino a 120 Hz Color bit / numero di colori: 10 bit, 1.07 miliardi di colori

10 bit, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: G-Sync, ALLM, VRR

G-Sync, ALLM, VRR HDR: Cinema HDR

Cinema HDR Illuminazione: OLED

OLED Contrasto: OLED

OLED Connettività: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì, 300 x 300 millimetri

sì, 300 x 300 millimetri Prezzo: 1699,00€ su Amazon

L'Amazon Prime Day finirà alle 23:59 di martedì 22 giugno e garantisce prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.