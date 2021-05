Amazon Prime Gaming: ecco i cinque giochi gratis di maggio

Svelati i cinque giochi gratuiti di maggio per gli abbonati a Prime Gaming, il servizio in abbonamento di Amazon legato a Twitch e accessibile senza costi aggiunti da tutti gli utenti Prime. Come sempre non si tratta di titoli tripla A, ma di piccole produzioni indipendenti, tra le quali però non mancano delle belle sorprese.

L'elenco comprende Yoku's Island Express, Beholder, The Blind Prophet, A Blind Legend e Healer's Quest. Oltre ai giochi gratuiti, gli abbonati hanno accesso anche a contenuti esclusivi per moltissimi titoli online come, Fall Guys, League of Legends, Valorant, Rainbow Six Siege e FIFA 21, tanto per citarne tre.

Per conoscere tutte le offerte, vi invitiamo ad andare direttamente sulla pagina principale di Prime Gaming.

Ecco i giochi gratuiti di maggio su Prime Gaming

Yoku's Island Express è un plaform game con protagonista il mini postino Yoku, che deve consegnare pacchi su di una misteriosa isola; Beholder è un gestionale ispirato al libro 1984 di George Orwell; A Blind Legend è un gioco d'azione che si gioca senza video, ma solo tramite audio; The Blind Prophet è un'avventura punta e clicca di stampo classico, ma dall'atmosfera curatissima; Healer's Quest è un gioco di ruolo comico in cui si interpreta il meno apprezzato degli eroi, il guaritore.