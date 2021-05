Scarlet Nexus: i combattimenti e gli ambienti sono stati mostrati in una diretta su NicoNico

Bandai Namco ha mostrato dei nuovi filmati di gameplay di Scarlet Nexus durante una recente trasmissione sul servizio di streaming giapponese NicoNico. Potrete trovare la diretta a questo indirizzo. In questo modo gli sviluppatori di Bandai Namco hanno voluto porre l'accento sull'esplorazione degli ambienti e sui combattimenti del gioco.

Nel caso in cui non sappiate il giapponese e vogliate vedere solo i contenuti più interessanti, possiamo dirvi che trasmissione inizia al minuto 1:00. Tuttavia occorre aspettare il minuto 10 per avere un assaggio degli ambienti di Scarlet Nexus. Nel filmato si può vedere una città ispirate dalla moderna architettura giapponese.

Un combattimento di Scarlet Nexus.

Durante la trasmissione sono stati mostrati anche nuovi filmati di gameplay per Yuito e Kasane. In questo modo si può cominciare a capire come funzioneranno i combattimenti. La trasmissione ha anche mostrato alcuni degli effetti grafici e delle evoluzioni più spettacolari che si potranno ammirare nel gioco. I combattimenti potranno essere visti a partire dal minuto 20:00.

Scarlet Nexus uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC il 25 giugno 2021 e sarà anche accompagnato da un adattamento anime.