League of Legends: Arcane, diamo uno sguardo alla serie in arrivo su Netflix

Pubblicato online un breve teaser trailer di Arcane, la serie animata di Netflix tratta da League of Legends, il MOBA di Riot Games dal successo decennale che non accenna a diminuire. Disponibile a partire dall'autunno del 2021, Arcane sembra un'ottima produzione, almeno stando alle poche sequenze visibili. Sinceramente è difficile capire cosa racconterà in particolare da così poco materiale, ma immaginiamo che i fan del gioco saranno entusiasti di quello che si vede.

League of Legends non è il primo MOBA che diventa una serie animata su Netflix. Anche DoTA 2 di Valve ha subito lo stesso trattamento negli scorsi mesi con DoTA: Dragon's Blood.

Per molti è improbabile trarre delle buone serie da titoli del genere, incentrati sul multiplayer, ma va detto che spesso dietro ai personaggi e ai loro intrecci, ci sono delle mitologie invidiabili, che ben si adattano a un riduzione in serie TV.