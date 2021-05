Resident Evil Village: demo disponibile anche su Stadia

La demo di Resident Evil Village è disponibile anche per Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google. Si tratta di un'ottima notizia per chi la utilizza regolarmente e per chi volesse provare il nuovo capitolo della saga di Capcom senza perdere tempo con download e installazioni, o per chi non disponesse di un sistema adeguato.

Per giocare alla demo di Resident Evil Village su Stadia bastano infatti un paio di click e si è subito in gioco. Naturalmente giova ricordare che per il cloud gaming è richiesta una buona connessione. Per chi se lo stesse domandando, la demo non richiede abbonamenti o pagamenti, ma è accessibile da qualsiasi account.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anterpima del gameplay di Resident Evil Village, in cui Alessandra Borgonovo ha scritto:

In Resident Evil Village si respira moltissimo l'aria di Resident Evil 4 ma questo non è affatto un male, almeno finché si limita a prendere e riproporre alcuni elementi di gameplay: rispetto al capitolo precedente è un gioco più carico d'azione, che tuttavia nelle sole due fasi del villaggio e del castello ci è sembrato capace di bilanciare bene senza pendere troppo da una parte o dall'altra. L'adrenalina dei combattimenti contro i lycan si alterna alla tensione mentre ci si muove lungo i corridoi e le stanze della dimora di Alcina Dimitrescu, seguiti costantemente dalle sue figlie. In un'ora sola, peraltro suddivisa in più sezioni e dunque specchio di una minima parte di quanto ci aspetta in entrambe le ambientazioni, abbiamo visto tanto e tutto è stato in grado di convincerci. Gli unici crucci sono per ora la capacità di mantenere questo equilibrio action survival fino alla fine, evitando di scadere in una tediosa sparatoria come è troppo spesso capitato, e soprattutto la speranza che Resident Evil Village non arrivi a scimmiottare Resident Evil 4: non ne ha bisogno, gli elementi per costruirsi e reggersi sulle proprie gambe sono evidenti.