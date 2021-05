Star Wars Day: su Twitch festeggiamo Guerre Stellari con una giornata di speciali dirette

May the 4th be with you. Con questo gioco di parole gli appassionati di Guerre Stellari hanno deciso di scegliere il 4 maggio come giorno in cui festeggiare la saga di Lucas. Noi, ovviamente, ci adeguiamo e anzi rilanciamo con un'intensa giornata di dirette Twitch create in collaborazione con Lega Nerd e Movieplayer. Questo Star Wars Day, a partire dalla Pausa Caffè al Blue Milk delle 9, fino ad una riflessione sui giochi futuri delle 21:30, sarà piano di approfondimenti, speciali e analisi su tutto quello che compone l'universo di Star Wars.

Come dicevamo non sarà uno sforzo solo di Multiplayer, ma sfrutteremo anche le conoscenze e la simpatia dei colleghi di Movieplayer.it e Lega Nerd. Davanti allo schermo si alterneranno Vincenzo Lettera, Francesco Serino, Valentina Ariete, Pierpaolo Greco, Gabriella Giliberti e anti altri.

Parleremo di videogiochi, di serie televisive, di film, di cartoni animati e di giocattoli, ma faremo anche quiz o seguiremo in diretta uno speciale concerto di MillaMusic.

Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti della nostra maratona:

9:00 Pausa Blue Milk - Vincenzo Lettera, Francesco Serino

10:00 CineCaffè Star Wars: Bad Batch - Valentina Ariete

11:00 QUIZ Videogiochi - Vincenzo Lettera, Pierpaolo Greco

13:00 Let's Play: Star Wars Battlefront 2 - Luca Porro

15:00 L'Alta Repubblica - Gabriella Giliberti, Matteo Maino

16:00 I videogiochi di Star Wars attraverso i suoi personaggi - Vincenzo Lettera, Christian Colli

17:00 Animation Time - Antonio Cuomo, Erika Sciamanna, Mara Siviero

18:00 Concerto MillaMusic - Camilla D'Onofrio

19:00 Quiz Star Wars (Cinema) - Valentina Ariete, Giuseppe Grossi, Matteo Maino

20:30 Bricknauts: Star Wars - Simone Bissi, Roby Rani

21:30 Videogiochi futuri - Vincenzo Lettera, Christian Colli, ilGheb (da Empira), Simone di Gregorio (Lega Nerd)

Cosa ve ne pare?