Amazon Prime Gaming: svelati i giochi gratis di ottobre 2023 per gli abbonati

Il servizio su abbonamento di Amazon dedicato ai videogiochi continua dunque a dimostrarsi piuttosto ricco, con una nuova mandata di titoli molto interessanti in arrivo anche per il mese di ottobre 2023, vediamo di cosa si tratta:

Amazon ha annunciato la nuova mandata di giochi gratis previsti per gli abbonati al servizio Prime Gaming nel mese di ottobre 2023 , con 7 giochi in arrivo tra i quali si segnala in particolare la presenza di Ghostwire: Tokyo.

Un mese ricco

Ghostwire: Tokyo, un'immagine del gioco

Si tratta insomma di un buon mese per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, da notare peraltro che i vari titoli sono indicati insieme allo store o la piattaforma dai quali possono essere riscattati quando verranno distribuiti.

Tra i titoli più in vista c'è sicuramente Ghostwire: Tokyo, l'action horror in prima persona di Tango Gameworks ambientato nella capitale giapponese, ma anche gli altri titoli possono risultare particolarmente interessanti.

Oltre ai giochi in questione, nel mese di ottobre 2023 sono previsti anche ulteriori bonus per gli abbonati, come contenuti aggiuntivi specifici per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, oltre ad altri bonus per Fall Guys e Pokémon GO.