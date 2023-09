Warhaven: abbiamo provato il Battlefield con le spade

In questa prova dell'early access di Warhaven vi racconteremo delle sue modalità di gioco, dell'intuitivo sistema di progressione e dei suoi sei combattenti che mescolano piacevolmente tanti stili di gioco diversi. Un avvertimento iniziale: questo non è un titolo per lupi solitari, andare da soli senza il grosso dei propri compagni di squadra significa morte certa, anche per il giocatore più talentuoso.

Il più grande difetto del gioco, infatti, non è la poca originalità, bensì un sistema di matchmaking imprevedibile perché incapace di abbinare persone con livelli simili di esperienza. Potreste ritrovarvi a perdere cinque o sei partite di fila per poi vincerne due o tre in modo schiacciante e poco divertente, il tutto insieme a compagni di squadra dall'esperienza altrettanto variabile.

Warhaven è un esperimento decisamente interessante. Il combattimento corpo a corpo multigiocatore e competitivo non è facile da azzeccare, tantomeno in modo originale. Se sul fronte dell'unicità questo gioco non ha molto di nuovo da offrire, su quello dell'intrattenimento è tutta un'altra storia. Le sue partite con tanti giocatori, mappe aperte e dinamiche di squadra ricordano tantissimo lo scheletro dell'universo Battlefield, con tanto di classi e specializzazioni, solo che al posto dei fucili qui si usano spade, lance e martelli.

Free-to-play

Vedere un gioco gratuito e senza decine di popup che indirizzano al negozio è una rarità nel mercato di oggi, eppure Warhaven è proprio così

Contrariamente a quello che ha fatto la stessa Nexon con il suo recente The First Descendant, il primo aspetto che sorprende di Warhaven è che è veramente free to play con pochissime microtransazioni non aggressive e un classico battle pass con ricompense puramente estetiche. Il gioco non ha barriere nemmeno all'interno del suo sistema di progressione, quindi potrete giocarci per ore e ore, se vi piacerà, senza dover mai spendere un euro.

La varietà di mappe e modalità presenti in questa fase di early access è sufficiente, ma non straordinaria: c'è il classico dominio con tre punti da conquistare, il deathmatch a squadre e un modo di giocare chiamato Corsa alle Armi che è la copia sputata della modalità Push di Overwatch. I giocatori devono conquistare un carico dal centro della mappa e scortalo alla base opposta; se gli avversari lo riconquistano, prima di poterlo far avanzare verso la base nemica, devono fargli rifare il tratto già percorso.

L'atmosfera di Warhaven è medievleggiante ma con molte licenze poetiche

Le mappe non sono moltissime, ma sono dettagliate e diverse tra loro. Per facilitare lo scontro ravvicinato hanno tutte in comune il fatto di essere piuttosto piccole, con punti di rinascita vicini agli obiettivi e timer generalmente molto bassi sia per quanto riguarda il rientro sia per la cattura dei punti di interesse. In Warhaven conta prima di tutto la legge dei grandi numeri: che vi piaccia oppure no, l'esercito più grande, a meno di veri e propri assi della battaglia, avrà sempre la meglio su un gruppo di nemici in inferiorità numerica e lo stesso vale per la conquista e il mantenimento degli avamposti. La squadra con più membri all'interno di un obiettivo, infatti, farà avanzare il proprio indicatore di conquista senza avere bisogno di eliminare tutti i nemici presenti, un aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato.

Ci ha fatto meno piacere il sistema di rientro di squadra perché funziona utilizzando dei segnalini limitati nel tempo. Rinascere alla propria base è sempre gratuito, ma comparire vicino a un compagno di squadra è un lusso che potrete permettervi solo due o tre volte a partita perché ci vuole tempo prima di poter usare di nuovo uno di questi gettoni speciali.

Le mappe e le modalità di gioco di Warhaven sono varie e divertenti con un pizzico di follia e uno di tattica. Il realismo è l'ultima cosa che potete aspettarvi

I compagni di squadra sono particolarmente utili quando dovrete catturare i cannoni, una risorsa fondamentale nelle mappe a obiettivi. Queste armi potentissime sono in grado di spazzare via intere squadre avversarie se colpiscono un obiettivo conteso, ma dovrete conquistarvele. Per poterle attivare, infatti, non dovrete solo occuparle in forze, ma dovrete conquistare anche un altro punto di interesse e mantenerlo: senza questa precondizione il cannone non sparerà. In Corsa alle Armi, poi, potrete usare delle balestre per respingere gli avversari e delle granate incendiarie per scatenare un'esplosione sull'obiettivo che spinge via in nemici.